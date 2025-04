Was sind eigentlich … ScaleUp-Unternehmen? Was unterscheidet sie von StartUps? - StartUpWissen.biz (2025)

Don’t be evil! Mit dem Wachstum wird dein ScaleUp interessant für Investoren – und für größere Mitbewerber. Unter Umständen bieten dir etablierte Unternehmen ein an, also eine Firmenübernahme. Dieser Exit kann sehr lukrativ sein. Doch verkaufst du dein ehemaliges StartUp an einen „bösen“ Konzern, zerstörst du damit unter Umständen deine Vision und deine Positionierung. Das nehmen dir deine treuen Kunden übel und wandern ab.

Top Articles

Latest Posts

How Long Does it Take for Braces to Work? Answered by Doctor Mike Depascale | Damon Braces

Recommended Articles

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.