Was tragen sie nach dem microneedling auf ihre haut auf? (2025)

Vitamin C kann sich bei der Hautreparatur nach dem Microneedling als nützlich erweisen. Da die Vitamin-C-Seren synthetisch hergestellt werden, empfehlen wir die Verwendung natürlich vorkommender Produkte wie Grünteeöl. Grünteeöl enthält große Mengen an Vitamin C, jedoch in natürlicher Form, die leicht bioverfügbar ist.

Verwenden Sie in dieser Zeit, in der die erhöhte Absorption am stärksten ist, nur natürliche Produkte, die sicher direkt in das Gewebe und ins Blut aufgenommen werden können.

