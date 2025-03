Wat zijn microcurrent behandelingen? (2025)

Steeds meer schoonheidsspecialisten bieden microcurrent behandelingen aan. Dit is een elektrotherapie die een gunstig effect heeft op spieren en huid en misschien zelfs collageen kan stimuleren, terwijl het de huid compleet in tact laat. Toch bestaat er nog veel verwarring over deze nieuwe elektrotherapie en wordt hij vaak door elkaar gehaald met andere (oudere) cosmetische elektrotherapieën.

De verschillen

Microcurrent behandelingen worden steeds populairder onder schoonheidsspecialisten, maar worden vaak door elkaar gehaald met EMS behandelingen óf galvanische stroom behandelingen, wat hele andere vormen van cosmetische elektrotherapie zijn. Wat zijn de verschillen tussen deze drie en hoe onderscheiden microcurrent behandelingen zich precies?

EMS behandeling

EMS staat voor Electical Muscle Stimulation (elektrische spierstimulatie) en bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van een pulserende gelijkstroom gemeten in milliampères. Het doel ervan is, zoals de naam al doet vermoeden, gezichtsspieren laten samentrekken door constant stroompjes van buitenaf toe te voeren. Het idee is dat de gezichtsspieren hierdoor intensief getraind worden én daardoor uiteindelijk steviger/dikker worden, zodat de huid eromheen ook vanzelf steviger wordt en gezichtscontouren verbeteren. Deze behandeling kan uiteraard ook toegepast worden op het lichaam.

Galvanische stroom behandeling

Galvanische stroombehandelingen zijn al meer dan 80 jaar oud. Bij deze behandeling wordt altijd gebruik gemaakt van een gelijkstroom in het milliampèrebereik. De polariteit van de elektroden (ofwel negatief of positief) speelt een ontzettend belangrijke rol bij galvanische stroom behandelingen! Tijdens een galvanische stroom behandeling kan er een onderdeel plaatsvinden dat

'desincrustratie' heet óf een onderdeel dat 'iontoforese' heet.

Desincrustratie

Hierbij wordt de negatieve elektrode (kathode) op de huid gezet waar stroom doorheen loopt. Dit brengt een ingewikkelde reactie in de huid op gang waarbij uiteindelijk Sodium Hydroxide wordt gevormd, een stof die de huid behoorlijk week maakt. Zo kan talg makkelijk verwijderd worden door de schoonheidsspecialist.

Iontoforese

Iontoforese wordt gebruikt voor het diep inbrengen van stoffen die een goede invloed hebben op de huid (denk aan vitamine C), zodat ze nóg beter hun werk kunnen doen. Deze stoffen zijn altijd positief geladen of negatief geladen. Bij een positief geladen stof moet je ook de positieve elektrode gebruiken (en andersom). De positieve elektrode zal namelijk een tevens positief geladen stof afstoten en hem tijdens het afstoten tegelijkertijd dieper de huid intrekken.

Microcurrent behandelingen

Microcurrent behandelingen onderscheiden zich, omdat er tijdens zo'n behandeling wordt gewerkt met een microampère stroom (microstroom). Een microampère is wel 1000 maal kleiner dan één milliampère en 1.000.000 maal kleiner dan één ampère! Dit is superklein en daarom zal men bijna niets kunnen voelen tijdens een behandeling. Microstroom wordt al sinds de jaren 70 toegepast in de medische wereld, maar pas sinds deze eeuw ook voor cosmetische doeleinden.

Microstroom richt zich op de gezichtsspieren, maar wel op een hele andere manier dan de stroom bij EMS behandelingen. De microstroom zou namelijk verslapte spieren hun stevigheid weer teruggeven en sterk aangespannen spieren (zoals fronsspieren) weer laten relaxen, zonder de spieren hierbij samen te laten trekken. In plaats daarvan werkt microstroom in op onze golgi-peeslichaampjes, gevoelige sensoren in spieren die spierspanning reguleren. Mimische rimpels verdwijnen hierdoor en het gezicht krijgt een kleine lift. Tijdens de behandeling worden individuele spieren via een speciale techniek de juiste richting ‘opgeduwd’ met beweegbare elektroden waar microstroom doorheen loopt. Daarnaast brengt het toepassen van microstroom de bloed en lymfestroming op gang. Ook zou microstroom de elektrische impulsjes nabootsen die onze cellen gebruiken voor allerlei celprocessen en kan zó een positieve invloed op deze celprocessen uitoefenen (zoals het optimaal verhogen van de eiwitsynthese). Dit kan het huidweefsel gezond en stevig maken én misschien zelfs collageenproductie stimuleren. De stroom mag tijdens een microcurrent behandeling echter nooit hoger komen dan zo’n 500-600 microampère, anders worden alle positieve effecten teniet gedaan.

Hoeveel microcurrent behandelingen heb je nodig?

Over het algemeen begint men met 12 behandelingen, waarvan het liefst 2 behandelingen per week. Sommigen hebben misschien iets meer dan 12 behandelingen nodig, maar dit hangt o.a. af van de staat van de spieren en dat moet worden bepaald door de schoonheidsspecialiste.

Na het afronden van deze eerste 12 behandelingen, kun je overgegaan op onderhoudsbehandelingen van 1 keer per maand. Als je echter ouder bent dan 50, zijn 2 onderhoudsbehandelingen per maand nog beter..

Wat hoor je te voelen tijdens een microcurrent behandeling?

De meeste mensen zullen (vrijwel) niets voelen tijdens het behandelen met microstroom. Het kan wel zijn dat je af en toe een lichte ’kietelende’ tinteling bij het voorhoofd ervaart of enkele spiertjes voelt trillen rondom de ogen, maar dat is het dan ook.

Voel je de stroom dus echt of is het misschien zelfs oncomfortabel? Trekken je spieren duidelijk en constant samen? Grote kans dat het geen microstroom is! Er zijn veel apparaten in omloop die zeggen microstroom te leveren, maar uiteindelijk blijkt de stroom veel te sterk te zijn. Let hier dus op.