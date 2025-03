Wayward Pines - Série - Babelio (2025)

Wayward Pines Série de 3 livres (Terminée). Écrite par Blake Crouch (3),

Wayward Pines, tome 1 : Révélation Blake Crouch

4.14★ (4014) tome : 1 Wayward Pines, tome 2 : Rébellion Blake Crouch

4.33★ (2018) tome : 2 Wayward Pines, tome 3 : Destruction Blake Crouch

4.18★ (1791) tome : 3

Dernières critiques

_Marion 02 mars 2025 Wayward Pines, tome 3 : Destruction

WAYWARD PINES, DESTRUCTION - BLAKE CROUCH. Dans ce dernier tome de la saga, Ethan Burke dévoile enfin la vérité aux habitants de Wayward Pines, plongeant la ville dans le chaos. Chacun se bat pour sa survie dans une ambiance plus tendue que jamais. Cette conclusion est juste parfaite et laisse place à l’imagination ! Ce final est prenant, exactement ce que j’espérais. Il y a du stress, de l’horreur, de l’angoisse et c’est clairement le tome le plus violent et sanglant de la saga. La plume de l’auteur est toujours aussi immersive et ultra cinématographique. J’ai adoré cette saga du début à la fin, un vrai coup de cœur ! Triste de devoir dire au revoir aux habitants de Wayward Pines Commenter J’apprécie 00

lacaze12aude 02 mars 2025 Wayward Pines, tome 3 : Destruction

Avec Destruction, Blake Crouch clôt sa trilogie avec une intensité brute et une tension qui ne laisse aucun répit. Dans la continuité des deux premiers tomes, ce dernier opus s’inscrit dans une ambiance oppressante, mais ajoute une dimension encore plus sombre et viscérale, flirtant avec l’horreur à la Walking Dead. Ici, la survie ne se joue plus seulement sur le plan psychologique ou sociétal : elle devient physique, sanglante, impitoyable. Après les révélations fracassantes du second tome, Wayward Pines n’est plus une prison dorée, mais un champ de bataille où l’humanité vacille face à l’horreur absolue. Loin de l’illusion d’un monde contrôlé, ce troisième volet nous plonge dans un chaos où chaque instant est une lutte contre la menace extérieure et intérieure. Car si les aberrations rôdent toujours, dévorant tout sur leur passage, c’est au sein même de la communauté que le danger devient le plus palpable. La peur et la paranoïa réveillent les instincts les plus primaires, transformant les hommes en bêtes. Les descriptions sont plus graphiques, la violence plus crue, et le plus effrayant n’est pas toujours ce qui attend dans l’ombre, mais bien ce que l’homme est capable de faire lorsqu’il est acculé. Chaque scène de combat ou de fuite est un coup de poing, chaque perte un choc qui rappelle que personne n’est à l’abri. Avec ce troisième tome, la saga s’offre une conclusion aussi brutale que captivante. Entre tension psychologique, effroi viscéral et réflexion sur la nature humaine, Blake Crouch pousse son univers dans ses derniers retranchements et livre un final où l’horreur se mêle à la survie dans un tourbillon aussi addictif que terrifiant. Commenter J’apprécie 40

SengSeng 01 mars 2025 Wayward Pines, tome 3 : Destruction

Je vais poster un avis pour toute la trilogie et pas uniquement le tome 3. J’ai vraiment adoré cette trilogie « Wayward Pines » de Blake Crouch ! J'ai dévoré le premier tome avec un plaisir immense, et il m'a immédiatement donné envie de découvrir la suite. Tous les ingrédients étaient réunis pour me tenir en haleine : angoisse, suspense, aventure, action, et une petite dose de science-fiction. La révélation finale du premier tome m'a vraiment scotché, et j'ai adoré cette ambiance mystérieuse qui rappelle un peu « Twin Peaks » (dont l’auteur avoue s’être fortement inspiré). À partir du deuxième tome, l'ambiance change un peu, les révélations du premier tome ayant levé le voile sur certains mystères. Le troisième tome, quant à lui, est beaucoup plus en mode survival, ce qui rend la lecture encore plus palpitante. On se demande vraiment comment les personnages vont s'en sortir ! Le héros, Ethan, est peut-être un peu trop stéréotypé, il prend parfois des allures de super-héros, mais ça ne gâche en rien le plaisir de la lecture. L'aspect romance, autour du quadrilatère femme-mari-maîtresse-amant, est peut-être un peu de trop et n'apporte pas grand-chose à l'intrigue, mais ça n'enlève rien au plaisir global. Toute la trilogie est très addictive et se lit facilement grâce à un rythme très cinématographique. Blake Crouch a su maintenir la qualité de bout en bout, et chaque tome possède une identité propre tout en s'intégrant parfaitement à l'ensemble. Le premier tome nous plonge dans une atmosphère de mystère et de paranoïa, tandis que le deuxième nous fait découvrir une dystopie bien ficelée. Le troisième tome, quant à lui, nous tient en haleine avec des scènes d'action intenses et un suspense constant. Le dénouement de l'histoire est tout à fait plausible et ouvre sur de nouvelles perspectives, laissant libre cours à notre imagination « Wayward Pines » est une trilogie qui ne laisse pas indifférent. Elle nous fait voyager à travers différentes émotions et nous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Je la recommande vivement à tous ceux qui cherchent une lecture immersive et palpitante ! Commenter J’apprécie 00

Cecilia_thril... 01 mars 2025 Wayward Pines, tome 3 : Destruction

Voilà j’ai terminé la fameuse saga Wayward Pines et autant vous dire de suite que c’est la meilleure saga que j’ai pu lire ces 5 dernières années ! Si les deux premiers sont des énormes coups de cœur, ce dernier tome reste un poil en retrait à mon goût. Je m’attendais à un final plus «wahou» à la hauteur des deux autres finalement. Mais attention c’est quand même du très très bon. Je ne suis absolument pas déçue. Clairement c’est l’ambiance immersive qui rend la lecture très addictive. Je n’ai jamais été gênée par l’aspect fantastique de l’histoire pourtant, qu’est ce que je peux détester ça d’habitude 😂🤣 Je referme cette trilogie avec le petit pincement au coeur de l’avoir ( déjà) terminée. Je crois que je vais la relire pas maintenant mais dans quelques mois, quelques années, je pense que je vais avoir envie de retrouver cette ville atypique et le personnage d’Ethan qui m’a tellement fait penser à Rick dans TWD 🖤😅 Bref lisez Wayward Pines !!!! Commenter J’apprécie 30

lesmotsenfleur 28 février 2025 Wayward Pines, tome 1 : Révélation

📕 Wayward Pines - Épisode 1 : révélation ✒️ Blake Crouch 📚 Éditions Gallmeister - Collection Totem Attention BANGEEEER ! J'ai lu le premier tome de cette trilogie grâce à la recommandation de Roxane (qui aura la mort de mon compte en banque sur la conscience 😂). Déjà premier conseil et pas des moindres : ne lisez rien d'autre sur le livre à part la quatrième de couverture, vraiment ça vous gâcherait le plaisir du PLOT TWIST DE OUF ! Informez vous le moins possible dessus et découvrez en lisant. On suit au début du livre, un agent des services secrets d'Amérique, qui se retrouve à enquêter sur la disparition de deux agents, dans la ville de Wayward Pines. Jusqu'ici, tout va bien. Mais en fait pas du tout ! Il se réveille à l'hôpital, après un accident avec un camion en arrivant dans la ville... Sauf que tout est chelou. Et vraiment, l'histoire nous met des claques tout le long. Je pense que l'auteur a eu peur qu'on s'endorme, et nous tartine du chelou de plus en plus, jusqu'à ce que tu refermes deux secondes ton livre en mode "Attends... Quoi ?" Franchement, une grosse pépitas ce roman, je ne peux que vous le recommander. La plume et la traduction sont superbes. Les détails et les émotions des personnages sont incroyables. Vraiment certains détails étaient si précis que ça m'a glacé le sang. Pépite. Banger. Coup de cœur. 🩷🩷🩷🩷🩷 : Si ça n'était pas déjà assez clair : foncez ! Un roman comme on en fait de moins en moins, avec une construction superbe. Lisez-le, c'est un ordre ! (Genre la meuf qui prend le melon.) Lisez-le ! ... S'il vous plaît ? 🩷 Commenter J’apprécie 70

Breizhxit 28 février 2025 Wayward Pines, tome 3 : Destruction

Blake Crouch Ce dernier tome est plus court que les deux précédents. Le style de Blake Crouch reste dans l'action principalement au égard à ce thème du genre de l'anticipation post apocalyptique. Son ecriture reste visuelle et fluide. J ai eu peur que ce tome 3 finisse en eau de boudin mais NON! Vous ne serez pas deçu de la fin (je ne divulge rien) B. CROUCH est un très bon ecrivain grand public qui sait tenir en haleine. Pour plus de réflexion, je vous conseille son roman Dark Matter Commenter J’apprécie 10

Feel_Isa 27 février 2025 Wayward Pines, tome 1 : Révélation

#nouvel #avislecture NaN Gros coup de cœur pour cette trilogie ! NaN Je pensais tomber sur une simple enquête policière, mais ce livre m’a transportée bien plus loin. Ethan Burke, envoyé à Wayward Pines pour retrouver deux collègues disparus, se lance dans une enquête pleine de mystères... mais tout ne se passe pas comme prévu ! Il se réveille à l'hôpital, amnésique, et décide de fuir. Il tente de contacter sa femme, car il sent qu'il ne doit absolument pas rester là. Rapidement, tout devient étrange Les habitants sont bizarres, l'atmosphère de la ville est oppressante, comme si quelque chose de plus grand se tramait... 😱 Impossible de joindre l’extérieur, il est totalement coupé du monde. Et là, les secrets de Wayward Pines commencent à se dévoiler... Mais qu’est-ce qui se cache vraiment derrière cette ville ? Les habitants ? Manipulés. La ville ? Entourée de montagnes et protégée par une grille électrifiée On ne sort pas comme on veut de Wayward Pines. J’ai adoré le personnage d’Ethan, un homme résilient qui se bat pour comprendre ce qui lui arrive. Chaque personnage a sa propre personnalité bien marquée : soumis, rebelle, mégalo, psy-chopathes... Un microcosme fascinant ! Tout ce qui brille n’est pas or, et même les villages les plus mignons peuvent cacher des secrets bien sombres. 🌟🚨 La fin de chaque tome ? Un vrai cliffhanger Suspense à fond, du “mais non, c’est pas possible” à chaque page ! Si tu as aimé Twin Peaks, fonce découvrir Wayward Pines ! 📚🔍 Commenter J’apprécie 60