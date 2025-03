Wayward Pines, tome 1 : Révélation - Blake Crouch (2025)

Ajouter à mes livres Lire un extrait Blake CrouchWayward Pines tome 1 sur 3 Patrick Imbert (Traducteur) EAN : 9782404080208

384 pages

L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé, en pleine rue à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient être à la recherche de deux autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papiers, ni de téléphone et, en dépit de ses efforts, il ne parvient à joindre ni sa femme, ni son supérieur, ni personne du monde extérieur. Il y a vraiment quelque chose ...

saga roman dystopie fantastique romans policiers et polars thriller suspense violence mystère enquêtes disparition post-apocalyptique amnésie totem sfff science-fiction horreur adapté à la télévision états-unis littérature américaine

Gabylarvaire 02 juin 2024 Signaler ce contenuPage de la critique J'ai sauté de joie lorsque j'ai su que Gallmeister allait rééditer Wayward Pines et pour cause, je n'ai jamais pu connaître la fin, les éditions françaises ayant décider de ne pas s'occuper du tome 3. Et je suis trop nulle en anglais. J'ai attendu des années !! Alors un grand merci à Gallmeister !! Merci merci merci ! Parce que Wayward Pines, c'est hyper captivant.

Tout y est mystérieux : un homme se réveille au bord de la route dans un état de confusion sans ses effets personnels, ses papiers d'identités. Il ne reconnaît pas la ville, il ne se souvient pas de son nom. Un peu plus tard, il découvre enfin qui il est, et ce qu'il fait dans cette ville, ce qui entraîne un nouveau mystère : la disparition de deux personnes. Les habitants sont bizarres et lorsqu'il veut quitter les lieux Eh bien, il n'y arrive pas Il y a des micros et des caméras partout Un cadavre Un shérif hostile Et Et Bref, ambiance angoissante Et j'étais loin loin loin d'imaginer ces réponses, lorsqu'on arrive au dénouement. le dénouement du tome1 See Also The Wayward Pines TrilogyDe boeken van Blake Crouch op volgordeWayward Pines - Série - BabelioWayward Pines - Book Series In Order Commenter J’apprécie 9418

Hoody 09 juillet 2024 Signaler ce contenuPage de la critique Je n'ai pas hésité très longtemps avant de me procurer le premier tome de cette trilogie. Parce qu'elle dégage un truc. Dans le postface, l'auteur évoque sa nostalgie dans laquelle je me reconnais. Celle notamment des séries télé. Des soirées à rallonge durant lesquelles TF1 ou M6 diffusaient parfois jusqu'à trois épisodes. Lost. FlashForward. Hereos. Ces grands moments du petit écran qui m'ont fait découvrir avec cruauté le pouvoir d'un Cliffhanger. Un pouvoir qui garantissait que vous seriez à nouveau devant votre télé, l'année d'après, fidèle au rendez-vous. Wayward Pines me rappelle ces années-là. Pas étonnant qu'une série éponyme ait vu le jour. Nous pourrions penser qu'il s'agit là d'une énième histoire d'amnésie, avec un personnage qui sort du coma et qui ne se rappelle pas comment il est arrivé à Wayward Pines. (Pareyla, si tu me lis ... :) Pourtant, l'auteur prend rapidement une autre direction, et même si le lecteur distingue deux-trois ficelles un brin grossières (on a déjà tant lu et tant vu), il se laissera surprendre malgré tout avec plaisir. Ce fut mon cas. Même si, jusqu'à la première apparition du Shérif Pope, le récit n'emportait pas totalement mon adhésion. En revanche, j'ai lu les 200 dernières pages en 24h. Impossible de m'arrêter, même en voiture (non là, je déconne). Un roman qui rappellera également "Dome" du King (le livre, pas la série) ou certaines oeuvres de M.Night Shyamalan. Je recommande et adresse mes remerciements à Gabylarvaire, dont le billet a été le détonateur. Commenter J’apprécie 8718

iris29 03 novembre 2024 Signaler ce contenuPage de la critique Parce que Blake Crouch avait eu un choc culturel en regardant à quinze ans, et dés sa sortie en 1990 , la série télévisée devenue culte, Twin Peaks, il a eu envie d'écrire une trilogie reprenant un peu les codes de l'oeuvre de David Lynch pour essayer de retrouver les sensations qu'il avait eu à douze ans... "série décalée, située dans une ville inquiétante, avec un sacré bon café et de la super tarte à la cerise, où les apparences sont trompeuses." L'agent fédéral Ethan Burke se retrouve blessé dans une rue d'une ville appelée Wayward Pines. Il connait son nom, sait qu'il doit retrouver deux agents mystérieusement perdus, que c'était sa mission, ce pourquoi il est arrivé là. Mais sans papiers prouvant son identité, sans plaque prouvant son métier, sans argent, ni téléphone, comment être sûr que cet homme n'affabule pas ? Dés le début, le lecteur est embarqué avec cet agent de l'Etat, est dans sa tête, s'inquiéte pour lui . La lectrice ne doute pas trop de sa bonne foi, car tout a l'air pourri au royaume de Wayward Pines. Ethan Burke est un peu trop seul pour résoudre ses problèmes , pour que le reste de la population soit parfaitement honnête. Tout est trop propret dans cette petite ville qu'on dirait comme figée dans le temps ou mieux : comme engluée dans un tableau de Norman Rockwell..

Mais le lecteur commence à douter car des souvenirs de scénes de guerre reviennent comme un boomerang au cerveau embrumé d' Ethan Burke. Serait-il devenu paranoïaque ? Aurait-il perdu la raison ?

Et ce marshal ? Cette infirmière ? Ce passant ? Je ne sais plus qui croire...

Suis-je dans le présent ?Le futur ? En pleine scéne de torture où l'esprit d'Ethan se serait dissocié de son corps pour "mieux" supporter la douleur ?

Wayward Pines est-elle un paradis comme l'indique le panneau " Bienvenue à Wayward Pines , le paradis, c'est notre foyer" ?

Je suis perdue , "lost."

Il est 22h, puis minuit, je ne sais plus où j'habite, mes voisins me veulent-ils du bien ? Mes yeux galopent sur ces pages, voulant avaler plus de mots, de phrases, comprendre plus vite .

Arrive le mot "FIn". Ouf !je sais ce qu'il en est de Wayward Pines, ce qu'il arrive à Ethan, sa femme, son fils.

Mais puis-je me fier à l'auteur ? Après tout, il y a un tome 2 puis 3. Tout peut arriver, tout ce auquel je croyais , être renversé par l'auteur ! Diabolique , cet auteur...

Vite, le tome 2 m'attend, il est 1h du matin.

Le poser. Etre raisonnable. Aller me coucher. Reporter ma lecture à demain. Me souvenir que je suis dans la vraie vie, que je vais bien, que je n'habite pas Wayward Pines..

Oui mais demain ? Que va-t-il arriver à Ethan ?

Arghh !!! Vivement le mot fin sur le tome 3 pour enfin savoir ! Commenter J’apprécie 696

PetiteBichette 18 août 2024 Signaler ce contenuPage de la critique Crouch Crouch

Attendez, je dévore encore un petit morceau, parce que c'est trop bon voyez-vous quand ça crouchtille sous la dent comme ça, chest pas pochible de réchichter

J'étais installée confortablement sur mon transat, pour me lire un mes petits polars de l'été ainsi que les 657 autres livres avec la mention A lire dans ma PAL babelio

Et puis, mon choix de lecture s'est arrêté sur Wayward Pines, une lecture qui m'avait été chaudement recommandée par Manue.

Son enthousiasme était tel que je n'avais pas résisté à son appel à la tentation et je l'avais ajouté à ma longue liste.

Quand j'ai fureté à la bibliothèque pour mes lectures de vacances, ce billet était bien ancré dans ma mémoire, et j'ai foncé sur Wayward Pines. Enfin j'ai mis un peu de temps à le trouver, ah bon ? pas dans les polars ? la section science-fiction ? pas trop ma came d'habitude On verra bien

Heureusement j'avais oublié les détails de l'histoire une fois installée dans le transat.

Ce n'était pas dérangeant d'ailleurs le narrateur se retrouvant dans la ville de Wayward Pines après un accident de voiture souffre de gros troubles de la mémoire lui aussi. Il se réveille au bord d'une rivière, en sang, il a du mal à recoller les morceaux (de sa mémoire hein, pas ses abatis qui sont toujours au complet et bien attachés).

Il ne sait plus comment il s'appelle, comment il est arrivé là

Petit à petit, les choses vont lui revenir mais pour cet agent des services secrets, la découverte de la ville de Wayward Pines dans laquelle il a atterri est plutôt hostile Les choses semblent étranges, tournent au ralenti comme dans un décor de carton-pâte,

A la croisée des chemins de Lost, Stranger Things et Twin Peaks, bienvenue à Wayward Pines.

J'ai avalé goulument le tome 1 à grandes bouchées, sans plus pouvoir m'arrêter. Voilà longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à une lecture !

Mais où est donc le tome 2, j'ai une faim de Crouch ?!

(Merci Manue pour cette découverte)

Commenter J’apprécie 6822

Foxfire See Also Wayward Pines, tome 2 : Rébellion - Blake Crouch 15 mars 2024 Signaler ce contenuPage de la critique Quel pied ce bouquin ! Pourtant, c'est avec une certaine méfiance que j'ai abordé ce 1er volet de la trilogie de Blake Crouch. Il faut dire que j'ai tendance à avoir une réticence vis-à-vis des bouquins entourés d'une certaine hype. Mais le nom de l'éditeur synonyme, la plupart du temps, de qualité, ainsi que la superbe couverture m'avaient vraiment tapé dans l'oeil. le résumé, convoquant la série « Twin Peaks » a achevé de me convaincre. Et j'ai adoré ! Dans sa postface, l'auteur évoque son choc lorsqu'il avait découvert la série créée par David Lynch. Je me souviens moi aussi de la passion que j'avais éprouvée pour cette série. J'avais à peu près 14 ans et je n'avais jamais rien vu de pareil. Il y a bien des ingrédients communs entre « Wayward Pines » et « Twin Peaks », un agent du FBI, un mystère, une petite ville paradisiaque en apparence mais qui cache des secrets, mais la ressemblance s'arrête là, ce qui suffit déjà à lui rendre un bel hommage. Là où « Twin Peaks » prenait les atours d'un soap dégénéré et bizarre, « Wayward Pines » ressemble plutôt à un thriller mâtiné de science-fiction et de fantastique. Et qu'est-ce que c'est bien foutu ! Ce bouquin est un des plus addictifs que j'ai pu lire. Il ne m'a fallu que 2 jours pour bouffer ses 360 pages. Je ne veux pas trop en dire sur l'intrigue, le plaisir de lecture tient aussi à la découverte progressive des enjeux. L'auteur déroule son intrigue de main de maître, les éléments se dévoilant peu à peu, sans précipitation, mais tout en ayant un rythme effréné. le récit est vraiment trépidant. Trop souvent, dans les romans qui reposent sur un mystère, les révélations ne sont pas à la hauteur des attentes, trop souvent les belles promesses des questions laissent la place à de la déception face aux réponses. Ce n'est pas du tout le cas ici, les promesses sont largement tenues. Les explications données en fin de tome sont carrément excellentes, font basculer le récit vers autre chose sans susciter la moindre déception. Ces révélations seraient suffisantes pour permettre de se contenter de ce tome tout en contenant des promesses de développement tellement intrigantes que je ne pourrai pas me suffire de ce volet. de plus, le fait que le dénouement propose des réponses ne l'empêche aucunement de conserver une bonne part de mystère, toutes les questions n'étant pas résolues (sans que ce soit frustrant, mais rendant plutôt impatient de lire la suite) et le bouquin conservant son côté récit d'atmosphère vraiment particulier. Ce 1er volet de « Wayward Pines » est un véritable coup de coeur. Ce bouquin est un page-turner implacable. le mélange des genres est parfaitement dosé, la construction narrative est remarquable d'efficacité et l'écriture est incisive. Hâte de lire la suite. Commenter J’apprécie 628

HundredDreams 19 octobre 2024 Signaler ce contenuPage de la citation QUAND il reprit conscience, il gisait sur le dos, le visage baigné de soleil. Il perçut le murmure de l’eau tout proche. Une violente douleur lui cisaillait le nerf optique. Sa nuque vibrait d’une palpitation indolore, régulière – le grondement distant précurseur d’une migraine. Il roula sur le côté et se redressa pour s’asseoir, la tête entre les genoux. Il sentit l’instabilité du monde extérieur bien avant d’entrouvrir les paupières, comme si la gravité avait perdu toute logique. Sa première impression fut qu’une tige métallique lui perçait les côtes, mais il s’efforça néanmoins d’ouvrir les yeux en grognant de douleur. Son œil gauche devait être salement enflé, il ne voyait plus qu’à travers une fente minuscule. L’herbe la plus verte qu’il ait jamais contemplée –une vraie forêt de longues lames délicates– descendait vers la berge. Vive et transparente, l’eau coulait entre les rochers qui crevaient la surface. De l’autre côté de la rivière, une falaise s’élevait sur trois cents mètres. Des bosquets de pins poussaient sur les corniches. L’air charriait leur parfum et la douceur sucrée de l’eau vive. Il portait un pantalon noir, une veste noire et une chemise oxford en coton blanc mouchetée de sang. Une cravate noire à moitié défaite lui enserrait le col. Il tenta de se lever – premier essai. Ses genoux se dérobèrent, et une douleur aiguë lui électrisa la cage thoracique quand il retomba par terre. Sa seconde tentative rencontra davantage de succès. Il vacilla, mais parvint à tenir debout, le sol oscillant sous ses pieds. Il pivota lentement, les pieds bien écartés pour garder l’équilibre. (Incipit) Commenter J’apprécie 190

PetiteBichette 20 août 2024 Signaler ce contenuPage de la citation L’année dernière, quelques heures avant sa mort, bousillé par l'âge et la pneumonie, le père d'Ethan lui a demandé d'une voix râpeuse : « Tu passes assez de temps avec ton fils ?

-Autant que je peux », a-t-il répondu, mais son père a décelé le mensonge dans son regard.

« Tu le regretteras, Ethan. Un jour viendra, il aura grandi et ce sera trop tard. Et tu donneras tout l'or du monde pour revenir en arrière, passer une heure avec ton petit garçon. Le serrer dans tes bras. Lui lire un livre. Lui lancer un ballon et voir une confiance sans bornes dans ses yeux. Il ne perçoit pas encore tes erreurs, tes défauts. Il te regarde avec un amour absolu, mais ça ne va pas durer, alors profites-en tant que tu peux. »

Ethan repense souvent à cette conversation, surtout quand il est couché, réveillé, alors que tout le monde dort et que son existence passe à la vitesse de la lumière - le poids des factures, l'angoisse de l'avenir, ses errements passés, tous ces moments qu'il rate - toute cette joie perdue - comme un rocher sur sa poitrine.

(p.87) Commenter J’apprécie 290

le_Bison 16 janvier 2025 Signaler ce contenuPage de la citation Un cri s'éleva dans la forêt, loin au-dessus.

Ethan s'immobilisa.

Il entendait le battement de son cœur, rien d'autre.

Ce cri... était humain, forcément, mais seule une personne terrorisée l’aurait poussé. Terrorisée ou folle de douleur. On aurait dit une hyène, ou une banshee. Une bande de coyotes affolés. Un bruit déchirant, aigu et vif, fragile, en un sens. Et terrifiant. En son for intérieur, Ethan eut la vague impression qu’il ne l'entendait pas pour la première fois. L'idée bourdonnait dans son esprit comme des câbles électriques souterrains.

Le cri se répéta.

Plus proche.

L'instinct d'Ethan lui hurlait de quitter immédiatement cet endroit. Son estomac se creusa, son regard se rétrécit. Dégage. Tout de suite. Ne réfléchis pas. Va-t'en. Maintenant.

L'instant d'après, Ethan filait entre les arbres, le souffle court. Il retrouva très vite la brume et le froid. Commenter J’apprécie 150

Gabylarvaire 02 juin 2024 Signaler ce contenuPage de la citation Où vais-je dormir ce soir?

Il tituba le long du trottoir, une petite voix intérieure le sommant de foncer à l'hôpital. Il était malade. Déshydraté. Affamé. Perdu. Sans argent. Tout son corps le démangeait. Et il avait de plus en plus de mal à respirer, tenaillé par cette douleur persistante qui lui serrait les côtes à chaque respiration. Commenter J’apprécie 300

missmolko1 15 janvier 2018 Signaler ce contenuPage de la citation Une école occupait tout un pâté de maisons, entre la Cinquième et la Quatrième Avenue. Ethan boitilla le long du grillage qui ceinturait une vaste cour.

C’était la récréation. Des gamins de huit ou neuf ans jouaient à une version élaborée du bon vieux chat perché, une fille blonde avec une queue-de-cheval chassait tous ceux qu’elle voyait dans un chœur de cris et d’encouragements qui résonnaient entre les immeubles en brique.

Ethan les regarda s’amuser, tâchant de ne pas trop s’attarder sur le sang qui lui empoissait les pieds – déjà froid et gluant entre ses orteils.

La fille à la queue-de-cheval s’arrêta soudain au milieu d’une troupe de gamins pour le dévisager.

Les autres enfants continuèrent à courir et à crier, mais peu à peu, ils s’arrêtèrent à leur tour, prenant conscience que le chat ne les poursuivait plus, avant de comprendre ce qui monopolisait son attention.

Un par un, ils se tournèrent tous vers Ethan. Leur impassibilité contenait une pointe d’hostilité voilée, il l’aurait juré.

Il sourit et leur fit un petit signe de la main, malgré la douleur.

« Bonjour, les enfants. »

Pas un seul d’entre eux ne lui rendit son salut. Tous restaient là, figés sur place, comme une collection de figurines. Ils tournèrent à peine la tête pour le regarder disparaître au coin du gymnase.

« Flippants, ces petits salauds », marmonna Ethan. Commenter J’apprécie 40

