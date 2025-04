We're obsessed: de mooiste looks bij de Golden Globes 2025 op een rij (2025)

Ze is de onbetwiste queen van spraakmakende rode loper-momenten. Dus toen de ster van Challengers en genomineerde voor Beste Actrice in een Speelfilm verscheen met een diamanten ring om haar linkerhand, kun je ervan uitgaan dat ze haar missie om de tongen los te maken opnieuw heeft volbracht. Naast dat ze misschien onthulde 'Mevrouw Spider-Man' in spe te zijn, moeten we het even hebben over de rest van Zendaya's look. Want omg, haar hele look ademt klassieke Hollywood-glamour tot in de perfectie (beter dan wie dan ook bij de Golden Globes), in een oogverblindende kleur en met verbluffende juwelen. Pretty, pretty, PRETTY.