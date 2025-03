Welche verschiedenen Arten von Streaming-Diensten gibt es? - elpassion.com (2025)

Show contents Hide contents

Streaming hat den Medienmarkt revolutioniert und transformiert. Tauchen Sie ein, um verschiedene Arten von Streaming-Diensten zu sehen, von Gaming über Musik bis hin zu Video on Demand (VOD). Einleitung Musik hören, während man in der U-Bahn ist, mit einem Trainer über den Bildschirm trainieren und Entscheidungen für den Urlaubseinkauf durch eine Live-Demonstration treffen. Dies sind alles reichhaltige Erlebnisse, die durch das Aufkommen von Streaming-Plattformen ermöglicht wurden. Während sich die Wirtschaft ausdehnt und weiterhin von globalen Trends und Veränderungen beeinflusst wird, sind Streaming-Plattformen zu einem zentralen Hub geworden, um die Bedürfnisse der Verbraucher in einer Vielzahl von Nischen zu erfüllen. Je nach Nische werden Sie feststellen, dass bestimmte Unternehmen in einem bestimmten Streaming-Bereich dominieren. Zum Beispiel ist Netflix weithin bekannt als eine der besten Plattformen für Film-Streaming, während Spotify für viele Menschen die erste Wahl für Musik ist. See Also DirecTV Stream review: This is how you replace cableThe best music streaming services in 2025Was ist Streaming und wie funktioniert es?The 14 best streaming bundles and packages we found for March 2025

Arten von Streaming-Diensten

Es gibt Streaming-Dienste, die speziell zum Streamen von Musik, Podcasts, Filmen, Gaming, Fitness, Radio, Live-Shopping und mehr entwickelt wurden.

Im Folgenden werden wir die verschiedenen Arten von Streaming-Diensten und deren Integration in eine Geschäftsstrategie behandeln.

Musik- & Podcast-Streaming-Plattformen

Egal, ob Sie zur Arbeit pendeln, ein intensives Training im Fitnessstudio durchziehen oder einen meditativen Nachmittagsspaziergang machen, Sie haben wahrscheinlich eine bevorzugte Musik- oder Podcast-Streaming-Plattform, die Sie durch Ihre täglichen Aktivitäten begleitet.

Spotify, Apple Music und YouTube gehören zu den am weitesten verbreiteten Musik- & Podcast-Streaming-Plattformen. Ihr Hauptziel ist es, den Nutzern zu ermöglichen, ihre Lieblingskünstler und -sprecher sowohl unterwegs als auch zu Hause zu hören.

Warum sind Musik- und Streaming-Plattformen so beliebt? Nun, mit den modernen Lebensstilen haben sich die Bedürfnisse drastisch verändert. Allein in den Vereinigten Staaten und Großbritannien gab es einen Anstieg des aktiven Hörens (Musik-Streaming und Podcasting) und einen Rückgang des passiven Hörens (AM/FM und Satellitenradio). Diese Veränderung im Hörverhalten kann darauf zurückgeführt werden, dass die Menschen weniger Zeit in ihren Autos verbringen und stattdessen mehr Zeit zu Hause.

Ein kurzer Blick auf beliebte globale Musik-Streaming-Plattformen zeigt, dass YouTube in diesem Bereich die Führung übernimmt, obwohl YouTube allgemein als Video-Streaming-Plattform bezeichnet wird. Wenn man die USA betrachtet, um die Beliebtheit von Streaming-Diensten zu beurteilen, belegt YouTube den ersten Platz, wobei zwei von fünf (44%) Amerikanern angeben, dass sie YouTube zum Musikhören nutzen, gefolgt von Spotify (27%), Pandora (25%) und Amazon Prime (24%), die alle nahe beieinander liegen.

Quelle: YouGov

Unterschiede in der Beliebtheit von Musik-Streaming-Diensten sind auch teilweise auf das Alter zurückzuführen. Jüngere Amerikaner sind starke Nutzer von YouTube und Spotify, wenn es um Musik-Streaming geht, während ältere Amerikaner YouTube und Pandora nutzen, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Um den sich schnell ändernden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden, haben viele Musikdienste ihr Produktangebot erweitert und bieten nun auch gesprochene Inhalte, nämlich Podcasts und Hörbücher, auf ihren Plattformen an. Einige Musikdienste wie Spotify haben einen strategischen Ansatz gewählt, um sich von der wachsenden Konkurrenz abzuheben. Eine gängige Strategie besteht darin, exklusive Lizenzvereinbarungen mit beliebten Podcasts abzuschließen.

Plattformen für Live-Streaming von Spielen

Als eine neuere Erscheinung in den mittleren 2010er Jahren hat das Live-Streaming von Spielen in erheblichem Maße zugenommen. Twitch war die erste Plattform für Live-Streaming von Spielen, die den Markt revolutionierte und hat sich seitdem erweitert, um eine breitere Palette von Live-Streaming-Events und -Zielgruppen anzusprechen.

See Also Top 10 Biggest Streaming Services in the World - All Top Everything

Nachdem Twitch der erste Anbieter war, sind auch Plattformen wie YouTube, Facebook und andere in China ansässige Seiten wie Huya Live zu beliebten Streaming-Plattformen für Gaming geworden.

Quelle: Twitch

Professionelle Streamer können Einnahmen generieren auf verschiedene Weise, wobei die beliebtesten Methoden sind:

Einnahmen aus Sponsoring und Markenkooperationen

Abonnements

Werbeeinnahmen

Und wohltätige Spenden

Obwohl Plattformen für Live-Streaming von Videospielen als ausschließlich eine Quelle der Unterhaltung erscheinen können, ist es ein riesiger Markt mit vielen Möglichkeiten. Im August 2020 generierte eine in China ansässige Video-Sharing-Website und Live-Streaming-Dienste namens Bilibili $113 Millionen, indem sie exklusive Rechte zum Übertragen einer Handvoll Spiele erwarb. Dieser Exklusivvertrag führte dazu, dass der Markt für Live-Streaming von Videospielen in China größer war als die Kombination von Twitch, YouTube Gaming und Facebook Gaming.

Fitness-Streaming

Ähnlich wie beim Gaming wird Fitness-Streaming oft live durchgeführt und kann später auf Abruf wiedergegeben werden. Das Ziel ist es, eine reale Fitnessklasse nachzuahmen, und um dies zu erreichen, gibt es einen optionalen Kommentarteil, der aktiviert wird, um laufende Fragen von Teilnehmern zu berücksichtigen.

Quelle: FWFG

Ein erfolgreiches Unternehmen, das Streaming-Dienste als Teil seiner Geschäftsstrategien nutzt, ist FWFG (Find What Feels Good). Die Gründerin, Adriene Mischler, bietet kostenlose Live-Sitzungen an, streamt kürzere Sitzungen in sozialen Medien und bietet einen Premium-VOD-Streaming-Service auf ihrer Website an. Dies ist ein strategischer Marketing-Trichter, der ernsthafte Nutzer von kostenlosen Streaming-Diensten zu kostenpflichtigen Plänen führt.

Online-Radio-Streaming

Innovationen in Streaming-Technologie haben den Aufstieg unabhängiger Radiosender ermöglicht, die keine Standard-Rundfunklizenz mehr benötigen, um zu operieren. Diese Radiosender arbeiten vollständig online und bieten den Sendern die Möglichkeit, ein globales Publikum zu erreichen und dadurch Chancen auf Rentabilität zu schaffen.

In einem Bericht von MusicWatch, der das Musikhören genau untersucht (ohne die Zeit, die mit Nachrichten-/Talkradio, Podcasts und anderen nicht-musikalischen Inhalten verbracht wird), wurde festgestellt, dass Streaming im vierten Quartal 2020 mit einem Anteil von 33,2 % alle Sektoren anführte, während traditionelles Radio mit einem Anteil von 15,9 % auf dem zweiten Platz rangierte. Die Marktforschung von MusicWatch belegt den sichtbaren Trend, dass Streaming das Radio in den letzten fünf Jahren übertroffen hat.

Im Gegensatz zu anderen traditionellen Medienformaten wie Zeitungen hat sich das Radio an die erheblichen Veränderungen angepasst, die mit der Verbreitung des mobilen Internets einhergingen. Während das Radio in einem Zustand relativen Rückgangs ist, gibt es dennoch viele Amerikaner, die ihm gegenüber Wertschätzung empfinden. Jetzt machen neue, internetbasierte oder Online-Radio-Plattformen über 500 Millionen Dollar an Streaming-Musikeinnahmen aus, und diese Zahl wächst von Jahr zu Jahr.

Das Wachstum von Online-Radio-Plattformen gleicht in vielerlei Hinsicht den Rückgang traditioneller Radiosender aus. Zum Beispiel sind die Werbeeinnahmen aus der Übertragung seit 2020 um nahezu vier Milliarden Dollar gesunken, während die Werbeeinnahmen online gleichzeitig um einen ähnlichen Betrag gewachsen sind.

Tune.fm ist eine Plattform, die Tausende von Radiosendern weltweit zusammenbringt, indem sie einen Algorithmus nutzt, der Hörer mit dem richtigen Kanal verbindet. Sie behaupten, Kreatoren über zehnmal so viel aus Streaming zu zahlen im Vergleich zu Spotify und anderen Wettbewerbern.

Der Algorithmus von Tune.fm organisiert global trendende Musik basierend auf Ihren Vorlieben und bietet Ihnen somit ein maßgeschneidertes Erlebnis, um Musik entsprechend Ihrer Vorlieben für Musikgenre, Standort, Instrument und mehr zu entdecken.

Film-Streaming-Dienste

Film-Streaming-Dienste, oft als vod-Streaming bezeichnet, sind arguably die wettbewerbsintensivste Nische im Streaming-Bereich. Große Anbieter wie Netflix, HBO, Max, Apple TV, Disney +, Hulu und Amazon Prime Video kämpfen ständig um die Aufmerksamkeit globaler Zuschauer und müssen sich ständig differenzieren, um Marktanteile zu halten. Diese Dienste basieren alle auf Abonnements, obwohl es Plattformen gibt, die kostenlose Pläne anbieten, mit dem Nachteil von Unterbrechungswerbung. South Park Studios war einer der ersten großen Anbieter, die kostenlose Serien mit kurzen Werbeunterbrechungen anboten. In den späten 2000er/ frühen 2010er Jahren war dieser vod-Streaming-Dienst eine Neuheit und wurde extrem erfolgreich, bevor abonnementbasierte Dienste populär wurden.

Quelle: Hulu

Live-Shopping

Live-Shopping-Streams werden in der Regel auf sozialen Medien wie Instagram gehostet, wo Marken und Influencer ein etabliertes Publikum haben, dem sie ihre Angebote präsentieren können. Live-Shopping ist auf dem chinesischen Markt sehr beliebt, wo Artikel von Bratpfannen bis hin zu Autos in diesen Streams beworben werden können.

Amazon hat seine eigene Live-Shopping-Plattform namens Amazon live herausgebracht, wo sie mit Influencern zusammenarbeiten, die etablierte Marken haben, um Produkte zu präsentieren.

Zusammenfassung

In den letzten Jahren haben wir Aktivitäten gesehen, die einst auf einen physischen Raum beschränkt waren – wie traditionelles Streaming – die innoviert wurden, um sich an moderne Lebensstile anzupassen. Die Nutzung von Streaming-Plattformen wird weiterhin an Popularität gewinnen und sich über verschiedene Nischen verbreiten, wie es beim Gaming zu beobachten war.

Eine Streaming-Plattform zu besitzen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, ist eine lukrative Möglichkeit, Kunden zu gewinnen und globale Zielgruppen zu erreichen, und das zu relativ geringeren Kosten im Vergleich zu traditionellen bezahlten Werbemethoden. In diesem Sinne, wenn Sie darüber nachdenken, Ihr eigenes Streaming zu starten – sei es ein Podcast, Musik oder Video – informieren Sie sich über Ihre Optionen und entscheiden Sie, ob es besser ist, eine Drittanbieter-Plattform zu nutzen oder eine eigene Lösung zu entwickeln.

Siehe auch

7 Gründe, warum es sich lohnt, Ihre eigene Online-Streaming-Plattform zu entwickeln — Erfahren Sie die Vorteile der Entwicklung Ihrer eigenen maßgeschneiderten Streaming-Plattform.

— Erfahren Sie die Vorteile der Entwicklung Ihrer eigenen maßgeschneiderten Streaming-Plattform. Wie man Streaming-Apps erstellt, die viele Nutzer anziehen? — Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie einen Streaming-Dienst starten können, gibt es zahlreiche Überlegungen, die vor Beginn eine Rolle spielen.

— Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie einen Streaming-Dienst starten können, gibt es zahlreiche Überlegungen, die vor Beginn eine Rolle spielen. 6 Live-Streaming-Plattformen, die Sie nutzen oder sich von ihnen inspirieren lassen können — Wir stellen 6 Live-Streaming-Plattformen vor und die Funktionen, die sie auf dem Markt hervorheben.

Brauchen Sie Hilfe bei der Entwicklung Ihrer Streaming-App?

Sehen Sie, wie wir die Entwicklung von Medien- & Unterhaltungs-Apps entwirren. Erfahren Sie mehr über unseren Prozess.