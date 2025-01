Where Can I Watch The Ik Weet Wie Je Bent

Daniel Elias, a criminal lawyer, is suffering from amnesia following a car accident. Traces of blood from his niece are found in the wreckage.

Ik Weet Wie Je Bent is een dramaserie bij de KRO-NCRV. De serie gaat over de strafrechtadvocaat Daniel Elias. Daniel heeft samen met zijn vriend Gabor de Heerdt een advocatenkantoor. Ook geeft hij les op de faculteit Rechten van de universiteit. Daniel is getrouwd met Alize Kasteel en ze hebben 2 kinderen; Paul en Juliette.Daniel heeft een flink ongeluk gehad waar hij zich helemaal niets meer van kan herinneren. Hij weet ook niet meer wie er bij hem was, maar de politie heeft wel bloedsporen van Anna van Leer gevonden in zijn auto. Anna is zijn nichtje en is sinds de nacht van het ongeluk vermist. De politie denkt dat hij er iets mee te maken heeft en Daniel moet zijn onschuld zien te bewijzen. De cast van Ik Weet Wie Je Bent bestaat onder andere uit Daan Schuurmans, Ariane Schluter, Sophie van Winden, Gaite Jansen, Alex Hendrickx, Jaap Spijkers, Ali Ben Horsting en Melody Klaver. De regie is in handen van Hanro Smitsman en Thomas Korthals Altes.

Daniel Elias, a criminal lawyer, is suffering from amnesia following a car accident. Traces of blood from his niece are found in the wreckage.

Daniel Elias, a criminal lawyer, is suffering from amnesia following a car accident.

