Where Is الغريب (1956) Playing

4 mei 2022 · يُذكر أن "الغريب" ولد عام 1956 في الأحساء وقدم العديد من الأعمال ... Play Store Huawei Store. Nabd · Google News. اشترك الآن بالنشرة ...

تُوفي إلى رحمة الله تعالى الفنان جعفر الغريب، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد مسيرة طويلة في التمثيل...