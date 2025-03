Wo ist meine Schwester? Nordqvist, Sven (2025)

Ein bezauberndes Märchen Die Geschichte:

Am Ende des Murmelpfades wohnen die Per und Tove in einem von der Natur gezeichneten kleinen Haus. Es ist so im Einklang mit dem Wald, dass man es erst beim zweiten Blick richtig erkennen kann. Eines Tages findet das alte Ehepaar einen kleinen Jungen im Wald. Doch Vilma, so haben sie ihn genannt, ist nicht wie die anderen Jungen.

Nachdem Vilmar ein besonderes Buch gelesen hat, passiert etwas, womit niemand zuvor gerechnet hat. Fazit:

Kai Lüftner und Emilia Dzuibak haben ein wunderschönes Leseerlebnis mit diesem Buch gezaubert. Hier entsteht beim Lesen eine wunderbare muckelige Atmosphäre, das können wirklich nur wenige Bücher.

Ein Märchen, das so viel Wärme, Fürsorge und Liebe ausstrahlt und wo die Genügsamkeit im Vordergrund steht, ist mir noch nie begegnet. Unsere Kinder (6 und 8 Jahre) und ich sind wirklich begeistert.

Dieses Buch hat nicht nur einen Platz in unserem Bücherregal, sondern auch in unseren Herzen erhalten.