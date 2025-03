Wraps uit de oven met kip (2025)

Blijft er wat over? Geen probleem! Bewaar de schaal afgedekt in de koelkast, dat blijft tot 2 dagen goed. Warm het geheel later op in de oven. De salsa verde bewaar je het beste apart, dan blijft hij het meest fris.

Bestrooi de kipfilets met peper en zout. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de kipfilets op middelhoog vuur rondom bruin en gaar, in ongeveer 8-10 minuten. Haal de kip uit de pan, laat even rusten en snijd in reepjes.

Wij maken deze wraps vaak als we zin hebben in comfortfood, maar wél iets gezonds willen eten. Je kunt er alle kanten mee op: vul ze met extra groenten, voeg een beetje pittige jalapeño toe of maak een vegetarische versie met bonen en gegrilde paprika. Het fijne is dat de oven het meeste werk doet, dus terwijl de kaas smelt en de wraps lekker krokant worden, kun jij de salsa verde maken (of gewoon even op de bank ploffen).

Top Articles

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.