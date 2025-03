Zo kun je gratis naar Netflix kijken (2025)

Het aanbod kan in de loop van de tijd veranderen. Bij films kun je de complete film kijken inclusief ondertitels en andere opties. Bij tv-series gaat het vaak alleen om de eerste aflevering. Netflix biedt dit aan om nieuwe abonnees te trekken, zodat ze kunnen kijken of de dienst bevalt. Het is wereldwijd beschikbaar via de browser.

Betaal je nu met meerdere huisgenoten elk voor een eigen Netflix-account, dan kan het zin hebben om te kijken of je een gezinsabonnement kunt afsluiten met familie of huisgenoten. Sta je nog op het woonadres van je ouders ingeschreven, dan kun je probleemloos een gezinsabonnement afsluiten en deze gebruiken op je (tijdelijke) woonplek. Helemaal gratis is dit natuurlijk niet, tenzij je ouders meekijken op het account prima vinden zonder er geld voor te vragen. Je zou er ook voor kunnen kiezen de kosten te delen, of je kunt iets leuks voor de ander doen, zoals een etentje.

Je kunt alsnog naar Netflix kijken. Als jij op het account inlogt, kun je een code laten versturen naar de hoofdgebruiker. Dit gebeurt via e-mail of sms. Deze code moet binnen 10 minuten worden ingevoerd. Als de code juist is kun je gewoon blijven kijken voor de komende twee weken. Daarna word je weer uitgelogd en begint het verhaal opnieuw. Het is even wat gedoe, maar als je niet altijd vanuit huis kunt kijken vind je waarschijnlijk dat je gewoon recht erop hebt om net als je andere gezinsleden het Netflix-abonnement te gebruiken.

Netflix zou plannen hebben om een gratis Netflix-abonnement in te voeren. Het is vooral bedoeld voor mensen die maar eens in de zoveel tijd een film of serie kijken. Het is nog niet bekend wanneer Netflix dit abonnement zou willen invoeren, maar Europa en Azië zouden als eerste aan de beurt zijn. Na het aanmaken van een account kies je het gratis abonnement en krijg je toegang tot alle content van de streamingdienst. Er zit één nadeel aan: er komen advertenties tussendoor. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om titels te downloaden om offline te kijken. Ook kun je waarschijnlijk op minder apparaten tegelijk kijken en krijg je niet de hoogste beeldkwaliteit. Andere streamingdiensten experimenteren eveneens met gratis abonnementen, voorzien van reclame.

