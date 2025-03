Zoeken | CWZ Nijmegen (2025)

Algemeen Juliette over onderzoek slokdarm en maag komt de slang en die is precies zoals ik me had voorgesteld: best dik en lang. De arts legt de slang op de tong en zegt, ‘Slik maar een paar keer, dat helpt.’ En dat is ook zo, ik voel de slang de slokdarm [...] ‘Inderdaad het gaat met een slang door je slokdarm, maag en een stukje darm’, zegt ze. 'Help,...

Onderzoeken Röntgenonderzoek van de galwegen en de alvleesklier: ERCP maag darm leverarts legt een buigzame slang (endoscoop) op de tong en vraagt aan de patiënt om te slikken. Daardoor opent zich de slokdarm en kan de arts de slang via de slokdarm en de maag in de twaa [...] ingeblazen waardoor de patiënt af en toe moet boeren. De patiënt kan gewoon blijven ademen. Als de sl...

Behandelingen Kunstmatige beademing een beademingstoestel uw ademhaling ondersteunt of overneemt. De patiënt is via slangen verbonden met het apparaat. De slangen zitten vast aan een dun buisje dat via de mond in de luchtpijp geschoven is. [...] kan niet normaal eten en drinken. Hij krijgt vloeibare voeding via een maagsonde. Dat is een dunne...

Onderzoeken Echoscopische ultrasonografie (Eus-fna) Locaties Wachttijden Hoe verloopt een echoscopische ultrasonografie? De longarts brengt een buigzame slang in, de echo-endoscoop. Deze gaat via uw mond tot in het onderste deel van de slokdarm. Een mondstukje [...] van de scoop vragen wij u mee te slikken. Wanneer u slikt opent de slokdarm zich en kan de...

Behandelingen Slokdarmstent plaatsen uw mond in uw keel. Een endoscoop is een buigzame slang van een paar millimeter dik. U kunt ondertussen gewoon doorademen. De arts brengt via de slang lucht in de maag om een beter zicht te krijgen. U

Behandelingen Plaatsen van een slokdarmstent uw mond in uw keel. Een endoscoop is een buigzame slang van een paar millimeter dik. U kunt ondertussen gewoon doorademen. De arts brengt via de slang lucht in de maag om een beter zicht te krijgen. U

Onderzoeken Echo-endoscopie bovenste deel maagdarmkanaal sedatie genoemd. U krijgt een flexibele slang op uw tong waarbij de arts u vraagt om te slikken. Wanneer u slikt opent de slokdarm zich en kan de arts de slang in uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm

Onderzoeken Gastroscopie sedatie genoemd. U krijgt een flexibele slang op uw tong waarbij de arts u vraagt om te slikken. Wanneer u slikt opent de slokdarm zich en kan de arts de slang in uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm

Onderzoeken Slokdarm-echocardiografie Wachttijden Hoe verloopt een slokdarm-echocardiografie? Een dunne slang wordt via de mond en keelholte in de slokdarm gebracht. In deze slang zit een soort microfoontje dat het hart in beeld brengt. Zo kunnen

Behandelingen Neus- of gezichtsmasker nachtelijke ademstops. Bij Continue Positieve Ademdruk (CPAP) draagt u een maskertje dat met een slang is verbonden aan een blaasapparaat. Tijdens de slaap blaast het apparaat lucht in uw keel. De lucht [...] at De patiënt draagt tijdens het slapen een neusmasker of neus-mondmasker. Het masker is met een sl...

Onderzoeken EBUS-bronchoscopie een EBUS-bronchoscopie? De longarts kijkt met kijkbuis: de bronchoscoop. Dit is een dunne, buigzame slang met een lampje en een lens eraan. Bij de EBUS-bronchoscopie is in de bronchoscoop een echo bevestigd

Onderzoeken Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken (FEES) een Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken (FEES). Bij dit onderzoek wordt een kleine slang (scoop) via de neus ingebracht. Aan het einde van de scoop zit een camera. Hiermee kunnen de keel

Onderzoeken Blaasonderzoek (cystoscopie) verloopt een blaasonderzoek? De urinebuis wordt verdoofd met een gel. Via de urinebuis wordt een dunne slang met een camera (scoop) naar binnen geschoven tot het in de blaas ligt. Hierdoor voelt u misschien

Behandelingen Slokdarmspataderen afbinden ook een kalmeringsmiddel. U krijgt een endoscoop in uw mond en keel. Een endoscoop is een flexibele slang van enkele millimeters dik. U kunt gewoon door blijven ademen. Door het kalmeringsmiddel voelt u de

Behandelingen Buikwandcorrectie wordt de navel vervolgens ingehecht. Tijdens de operatie brengt de chirurg een aantal drains (dunne slangen) in waarlangs het wondvocht naar buiten kan. De littekens van een buikwandcorrectie lopen rond de